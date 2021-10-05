Пул проектов по ремонту и строительству плотин готовят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области сегодня действуют 262 гидротехнических сооружения, из которых 44 находятся в коммунальной собственности. Согласно требованиям нового Экологического кодекса планируется ряд природоохранных мероприятий. Готовится пул проектов по капитальному ремонту водохранилищ и строительству новых плотин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Перспективы развития водохозяйственных сооружений обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В июне этого года завершены работы по капитальному ремонту плотины «Топар» Абайского района. В настоящее время за счёт средств областного бюджета ведётся разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Шалгинского и Саранского водохранилищ. Реализация данных проектов запланирована на 2022 год», - доложил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асет Тазабеков.

По его словам, из областного бюджета профинансируют разработку проектно-сметной документации на строительство водохранилища Садовое на реке Улькен-Кундызды Осакаровского района. Реализация этого проекта необходима для восстановления системы орошения земель.

Строительство оросительной системы планируется в Бухар-Жырауском районе. Реализация проекта позволит сделать поливными порядка 1200 га земель в Шешенкаринском сельском округе.

«Вопрос, связанный с содержанием гидротехнических сооружений, очень важный и требует постоянного контроля. От этого зависит паводковая ситуация. Кроме того, мы увеличиваем поливные площади», - отметил глава региона Женис Касымбек.