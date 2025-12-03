Пул из 25 инвестпроектов будет сформирован в области Улытау до 2028 года

До 2028 года планируется сформировать пул из 25 инвестиционных проектов общей стоимостью 920 млрд тенге, что позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.

В целях ускорения диверсификации экономики в городе Сатпаев создан индустриальный район. В рамках этого района реализуются три проекта общей стоимостью пять млрд тенге, что обеспечит создание 100 рабочих мест. В текущем году начаты работы по прокладке инфраструктуры, которые завершатся в следующем году.

Фото: акимат области Улытау

Реализация запланированных проектов позволит сформировать кластер малых и средних производств, открыть новые рабочие места, укрепить торгово-транспортные связи, а также ускорить диверсификацию экономики города, избавив его от одностороннего развития.

Кроме того, в регионе реализуются различные социальные и инфраструктурные проекты за счет спонсорских средств. Их поддержку оказывают крупные промышленные компании, такие как Корпорация «Казахмыс», «Казцинк», АО «Qarmet», а также фонды «Қазақстан халқына» и «Болат Өтемұратов». Общая стоимость этих проектов составляет 50,3 млрд тенге.