РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:42, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пул из 25 инвестпроектов будет сформирован в области Улытау до 2028 года

    В этом году в Улытау стартовали 17 инвестиционных проектов общей стоимостью 138 млрд тенге. Среди них завершено строительство нефтебазы, ветроэлектростанции и завода по производству респираторов, передает агентство Kazinform.

    Пул из 25 инвестпроектов будет сформирован в области Улытау до 2028 года
    Фото: акимат области Улытау

    До 2028 года планируется сформировать пул из 25 инвестиционных проектов общей стоимостью 920 млрд тенге, что позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.

    В целях ускорения диверсификации экономики в городе Сатпаев создан индустриальный район. В рамках этого района реализуются три проекта общей стоимостью пять млрд тенге, что обеспечит создание 100 рабочих мест. В текущем году начаты работы по прокладке инфраструктуры, которые завершатся в следующем году.

    Пул из 25 инвестпроектов будет сформирован в области Улытау до 2028 года
    Фото: акимат области Улытау

    Реализация запланированных проектов позволит сформировать кластер малых и средних производств, открыть новые рабочие места, укрепить торгово-транспортные связи, а также ускорить диверсификацию экономики города, избавив его от одностороннего развития.

    Кроме того, в регионе реализуются различные социальные и инфраструктурные проекты за счет спонсорских средств. Их поддержку оказывают крупные промышленные компании, такие как Корпорация «Казахмыс», «Казцинк», АО «Qarmet», а также фонды «Қазақстан халқына» и «Болат Өтемұратов». Общая стоимость этих проектов составляет 50,3 млрд тенге. 

     

    Теги:
    Инвестиции Улытауская область Промышленность
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают