Пул из 25 инвестпроектов будет сформирован в области Улытау до 2028 года
В этом году в Улытау стартовали 17 инвестиционных проектов общей стоимостью 138 млрд тенге. Среди них завершено строительство нефтебазы, ветроэлектростанции и завода по производству респираторов, передает агентство Kazinform.
До 2028 года планируется сформировать пул из 25 инвестиционных проектов общей стоимостью 920 млрд тенге, что позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.
В целях ускорения диверсификации экономики в городе Сатпаев создан индустриальный район. В рамках этого района реализуются три проекта общей стоимостью пять млрд тенге, что обеспечит создание 100 рабочих мест. В текущем году начаты работы по прокладке инфраструктуры, которые завершатся в следующем году.
Реализация запланированных проектов позволит сформировать кластер малых и средних производств, открыть новые рабочие места, укрепить торгово-транспортные связи, а также ускорить диверсификацию экономики города, избавив его от одностороннего развития.
Кроме того, в регионе реализуются различные социальные и инфраструктурные проекты за счет спонсорских средств. Их поддержку оказывают крупные промышленные компании, такие как Корпорация «Казахмыс», «Казцинк», АО «Qarmet», а также фонды «Қазақстан халқына» и «Болат Өтемұратов». Общая стоимость этих проектов составляет 50,3 млрд тенге.