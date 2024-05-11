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    12:00, 11 Май 2024 | GMT +6

    Пул добровольцев для клинических исследований создадут в РК

    Пул добровольцев для клинических исследований создадут в РК
    Фото: pixabay

    В Министерстве здравоохранения РК сообщили о планах по развитию сферы клинических исследований в стране, передает корреспондент агентства Kaiznform.

    - Несмотря на то, что законодательная база Казахстана содержит необходимые разрешительные меры для проведения клинических исследований, для оптимизации процессов КИ требуется гармонизация национальных нормативно-правовых актов с регуляторными документами ЕАЭС. Проводится разработка Национальной стратегии по развитию клинических исследований в Республике Казахстан на 2025-2027 годы, направленной на совершенствование медицинской науки и практики для обеспечения доступа пациентов к передовым технологиям здравоохранения, предоставляя высококачественные, этичные и инновационные клинические исследования. Эта  стратегия обсуждается на открытых площадках с заинтересованными сторонами, - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kaiznform.

    Срок реализации - 3 квартал 2024 года.

    Сообщается, что проводятся мероприятия по разработке национальной научной платформы, основной целью которой является формирование научной информационной площадки для продвижения биомедицинских исследований в РК, призванной способствовать развитию конкурентоспособной экосистемы исследований в области здравоохранения. На платформе будут размещены 4 реестра, созданных с целью эффективного управления клиническими исследованиями в РК:

    • Реестр клинических исследований, позволит оптимизировать процесс управления научными исследованиями.
    • Реестр исследователей включает данные по казахстанским исследователям, реализующим  клинические исследования на территории РК. Реестр предназначен для поиска потенциальных кадров и учета пула клинических исследователей Казахстана.
    • Реестр клинических баз содержит данные по организациям здравоохранения РК, на базе которых проводятся клинические исследования. Реестр позволяет оценить готовность отрасли к реализации исследований (инфраструктура) и изучить их потенциал, проводить учет клинических баз.
    • Реестр волонтеров предназначен для формирования пула потенциальных добровольцев для участия в клинических исследованиях. Гражданин РК, выразивший желание принять участие в исследовании, может направить запрос на включение своей кандидатуры в данный реестр, с последующим его привлечением.

    - Одной из проблем является отсутствие полномерной базы данных с развернутой информацией о проводимых исследованиях и их результатах. Данное обстоятельство приводит к тому, что целый ряд биомедицинских исследований, проводимых на территории РК, не попадают в данный реестр. Проводится работа по разработке национальной научной платформы, основной целью которой является формирование научной информационной площадки для продвижения биомедицинских исследований в РК, на которой будут размещены 4 реестра - Реестр клинических исследований, Реестр исследователей, Реестр клинических баз, Реестр волонтеров, - говорится в ответе.

    Ранее сообщалось о низком уровне клинических исследований в стране. 

    Теги:
    Наука Здравоохранение Медицина Наука и инновации Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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