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    15:54, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Мало клинических исследований лекарств проводится в Казахстане — Минздрав

    исследования, лаборатория, ученый
    Фото: freepik.com

    В Министерстве здравоохранения РК заявили о малом количестве клинических исследований лекарственных средств и препаратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — К числу основных проблем в сфере клинических исследований в Казахстане относится низкое количество КИ на территории Казахстана. К мерам, которые государство определяет сегодня для совершенствования исследовательской среды, относится повышение инвестиционной привлекательности научно-инновационного сектора здравоохранения для отечественных и зарубежных инвесторов, создание правовых рамок применения лекарственных препаратов передовой терапии, а также формирование национального регистра клинических исследований и другое, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что с целью решения указанных проблем в 2019–2021 годы на законодательном уровне упрощены разрешительные процедуры, сокращен перечень разрешительных документов; определен порядок клинических исследований, применения, мониторинга эффективности лекарственных средств передовой терапии (Advanced Therapy Medicinal Products — ATMP).

    Кроме того, определен порядок экспериментального лечения с использованием ATMP (Hospital Examption); уточнены условия участия в КИ «уязвимых субъектов» исследования — только с терапевтической целью. Продолжается работа по гармонизации регуляторных норм с международными стандартами проведения исследования, в частности ЕАЭС.

    Теги:
    Наука Здравоохранение Казахстан Здоровье ЕАЭС Безопасность Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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