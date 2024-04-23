В Министерстве здравоохранения РК заявили о малом количестве клинических исследований лекарственных средств и препаратов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— К числу основных проблем в сфере клинических исследований в Казахстане относится низкое количество КИ на территории Казахстана. К мерам, которые государство определяет сегодня для совершенствования исследовательской среды, относится повышение инвестиционной привлекательности научно-инновационного сектора здравоохранения для отечественных и зарубежных инвесторов, создание правовых рамок применения лекарственных препаратов передовой терапии, а также формирование национального регистра клинических исследований и другое, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Отмечается, что с целью решения указанных проблем в 2019–2021 годы на законодательном уровне упрощены разрешительные процедуры, сокращен перечень разрешительных документов; определен порядок клинических исследований, применения, мониторинга эффективности лекарственных средств передовой терапии (Advanced Therapy Medicinal Products — ATMP).

Кроме того, определен порядок экспериментального лечения с использованием ATMP (Hospital Examption); уточнены условия участия в КИ «уязвимых субъектов» исследования — только с терапевтической целью. Продолжается работа по гармонизации регуляторных норм с международными стандартами проведения исследования, в частности ЕАЭС.