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Пугает оружием: полиция Алматинской области изучает видео из Сети

Автор:  
Еламан Турысбеков
29 Мая 2023, 23:40
Пугает оружием: полиция Алматинской области изучает видео из Сети

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области проверяет появившееся в Сети видео, на котором мужчина с оружием в руках якобы «угрожал» отдыхающим, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Автор ролика заявляет, что пьяный мужчина катался за рулем с перегаром и пугает людей оружием.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что в управление полиции Енбекшиказахского района обратился гражданин Ф. 1980 года рождения с заявлением о принятии мер в отношении владельца рыболовного хозяйства, расположенного в нижней части с/о «Бастау».

По словам заявителя, 28 мая примерно в 07:30, мужчина, находясь на территории указанного рыболовного хозяйства, без причин выражался нецензурной бранью, угрожал гладкоствольным ружьём, что пристрелит собаку. При этом он находился якобы в нетрезвом состоянии.

«Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 115 УК РК «Угроза». Проводятся все необходимые проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента. По результатам проверок будет принято решение в рамках действующего законодательства», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.


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