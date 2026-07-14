Публиковать фотографии учеников в интернете запретили школам в Турции

Как сообщает турецкое издание Hürriyet Daily News, Министерство образования Турции запретило школам публиковать фотографии учеников и их персональные данные на сайтах, в социальных сетях и на других онлайн-платформах. Соответствующее распоряжение, включающее 10 мер по защите персональных данных, было направлено в учебные заведения страны.

Теперь, согласно новым правилам, под запрет попадают фотографии и видеозаписи с участием учащихся и сотрудников школ, а также списки классов, номера ученических билетов, турецкие идентификационные номера, результаты экзаменов, данные о посещаемости и успеваемости.

Кроме того, школам предписано проверить ранее опубликованные материалы и удалить из открытого доступа документы, объявления, фотографии, видеозаписи и другие файлы, содержащие персональные данные.

Если фото- или видеосъемка необходима в образовательных целях, администрация школы должна заранее определить цель съемки, площадку для публикации, срок хранения материалов и круг лиц, которые получат к ним доступ.

Решение принято на фоне многолетних споров вокруг учителей, которые снимали уроки и публиковали ролики с участием учеников в социальных сетях, набирая миллионы просмотров. По мнению педагогов и правозащитников, подобная практика нарушает право детей на неприкосновенность частной жизни и превращает школьников в контент для интернет-аудитории.

Ранее мы писали, что уполномоченными органами в Турции продолжается расследование вооруженных нападений на учебные заведения в провинциях Шанлыурфа и Кахраманмараш.