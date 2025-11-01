Публикации о месте работы в соцсетях создают угрозу цифровой безопасности — мнение специалиста

По ее словам, раскрытие места работы человека создает угрозу цифровой безопасности.

— Место работы граждан тоже относится к персональным данным. Если человек по незнанию сообщит в интернете свое место работы, мошенники могут обратиться в эту организацию и постараться получить информацию о человеке. Например, они совершают различные мошеннические действия путем звонка в учреждение с просьбой связать их с этим человеком, или передать ему просьбу связаться с ними. В результате они незаконным путем могут присвоить деньги граждан, — говорит специалист.

Для предотвращения таких проблем Комитет информационной безопасности запустил услугу «Стоп-кредит».

— В этом направлении мы проводим активную работу. Для безопасности от мошенников внедрена услуга «Стоп-кредит». Этой услугой может воспользоваться каждый гражданин, — говорит гостья студии.

Арыкбекова также объяснила, как можно уберечься от фишинговых сайтов.

— Мы часто говорим о фишинговых сайтах, но общественность не очень понимает, что это такое. Если Вам присылают ссылку на какую-либо компанию, и просят Вас пройти по этой ссылке — не входите. У нас есть система «Nomad Guard». Можно войти в эту систему, ввести такую ссылку и проверить, законный ли это сайт или фишинговая ссылка, — говорит зампредседателя Комитета.

Специалист также сообщила, что в нашей стране запрещено звонить в различные организации по мессенджерам.

— Комитет информационной безопасности запретил гражданам звонить в какие-либо организации посредством таких мессенджеров, как «Ватсапп», «Телеграмм». Теперь с любой организацией нужно связываться только через зарегистрированный городской номер. Поэтому, если с вами кто-то связался с мобильного номера и что-то сообщает, обязательно спросите его рабочий номер. Потому что у большинства мошенников не бывает официального рабочего номера, — говорит Арыкбекова.

Ранее министр цифрового развития сообщил, что в Мажилисе уже ведется работа над Цифровым кодексом.