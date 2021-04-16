Публичные дебаты будут проводить при разработке законопроектов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут проводить публичные слушания и дебаты в ходе разработки законопроектов. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Наталья Пан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее, чтобы начать разработку проекта закона, государственные органы подготавливали концепцию. Она опубликовывалась на портале «Открытых НПА», где и происходило обсуждение с населением. Согласно новой модели, концепции будет предшествовать такой Консультативный документ. Обсуждение с общественностью будет проводиться не только через портал «Открытых НПА», но и путем проведения публичных слушаний и дебатов», - сказала Наталья Пан.

Вице-министр добавила, что публичные слушания и дебаты позволяют населению выразить свое видение по регулируемой сфере и обменяться мнениями по обсуждаемому вопросу (через аргументированное убеждение), и в итоге у госоргана-разработчика формируется сбалансированное мнение по проблемам отрасли с учетом соответствующего видения у общественности.

«Сегодня у нас ситуация такая, что мы публичные дебаты можем провести в онлайн-режиме. По мере того, как ситуация будет восстанавливаться, возможно, будем проводить и в очном режиме. В этом заинтересован сам государственный орган - в том, чтобы законопроект проходил более понятно и эффективно уже в последующих инстанциях», - пояснила Наталья Пан.

По ее словам, после этого обсуждения государственный орган на основании Консультативного документа формирует проект концепции законопроекта.

«Это уже проработанное заявление регулирующего органа, в котором указаны согласованные с целевыми группами конкретные предложения. Таким образом, законы могут быть разработаны государственными органами только после формирования Консультативного документа и прохождения всех согласительных процедур с общественностью. Такой механизм позволяет достичь максимальной прозрачности принимаемых уполномоченными органами решений», - добавила Наталья Пан.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в ходе разработки законопроектов будут проводиться консультации с общественностью.