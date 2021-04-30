Публичность и инициативность: определены критерии для KPI депутатов маслихата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы деятельность депутата маслихата будут оценивать по системе KPI, также им будут выставляться оценки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На внеочередной IV сессии маслихата города Алматы VII созыва принято решение оценивать деятельность депутата по системе KPI», - сообщили в пресс-службе маслихата.

Предлагаются четыре основных критерия: работа с населением, публичность, инициативность, дисциплина.

По итогам годовых показателей оценки эффективности депутата выставляются следующие оценки: превосходно, эффективно, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Баллы будут начисляться депутатам в зависимости от поставленных целей и достижений конкретных результатов.