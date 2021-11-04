Птицеводство успешно развивается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С развитием одного из значимых направлений в сельском хозяйстве региона – птицеводства – ознакомился аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рабочей поездки в Байзакский и Жамбылский районы глава региона проверил, как выполняются поручения по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

В Кокталском сельском округе Байзакского района глава региона ознакомился с деятельностью АО «Алель Агро», постоянно расширяющего мощности производства.

Мощность птицефабрики составляет 44 тысячи тонн в год. В настоящее время на фабрике №12 (12 комплексов) полностью завершены строительные работы. Строительство фабрики №13 (12 комплексов) завершено на 95%. Планируется строительство еще 12 комплексов.

По словам руководителя акционерного общества Бейбита Джаксыбаева, фабрика №12 запущена в июле.

«Поэтапно до 7 августа мы успели разместить 300 тысяч цыплят. Завезли бройлерных цыплят пород «Arbor Acres» и «Aviagen Cross», - говорит он.

40% продукции планируется экспортировать в Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, 60% продукции будет поставляться на внутренний рынок.

Хорошие результаты показывает и ТОО «Аулие-Ата Феникс». Мощность предприятия - 4 тысячи тонн в год. Директор предприятия Фарида Джунусова рассказала о том, что заработал цех по переработке отходов убоя и по производству мясокостной муки мощностью 2,5 тысячи тонн в год.

«В регионе принимается комплекс мер по стабилизации цен на социально значимые продукты, в том числе на яйца и мясо курицы. Для стабилизации цен необходимо наращивать объемы продукции. В этом направлении ваши предприятия проводят большую работу. Принимаемые меры должны дать ощутимый результат», - отметил аким области.

В Жамбылском районе Бердибек Сапарбаев посетил ТОО «АСА DAMU». По словам директора фабрики Усена Курманбекова, на строительство нового корпуса было выделено 200 млн тенге. На сегодняшний день здесь в сутки производится до 144 тыс. яиц, в скором времени мощность увеличится до 216 тыс. яиц.

Предприниматели рассказали о проблемах, с которыми столкнулись в связи с ростом цен и высказали свои предложения о предоставлении субсидий на корм.