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Птицефабрика горела в Туркестанской области
25 Января 2020 11:19
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ЛЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на птицефабрике в Толебийском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».
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«25 января в 07:00 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории птицефабрики ТОО «ШымкентҚұс» в селе Акбастау Толебийского района. К моменту прибытия пожарных подразделении в одном из птичников происходило горение подстилки (солома на бетонном полу). Пожарные ликвидировали огонь в 08:05 на площади 190 кв.м. В результате пожара погибло три тысячи цыплят», - сообщили в КЧС МВД РК.
В тушении возгорания были задействованы 18 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.
Ключевые слова: Туркестанская область, Происшествия,
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