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Птица попала в закрылок казахстанского самолета
27 Августа 2022 14:17

Птица попала в закрылок казахстанского самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В закрылок самолета авиакомпании Air Astana, летевшего из Нур-Султана в Алматы, попала птица. В закрылке образовалась вмятина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321 LR, выполнившего рейс КС 9960 Нур-Султан - Алматы, обнаружены следы попадания птицы в закрылок с повреждением, образовалась вмятина. Ремонт будет выполнен персоналом инженерно-технического департамента авиакомпании Air Astana», - сообщили в пресс-службе компании.

Подобный случай произошел 18 августа. Авиарейс Алматы-Атырау задержался из-за обследования технического состояния борта после попадания в двигатель самолета птицы.

Также 23 августа на послеполетном осмотре воздушного судна, выполнившего рейс Стамбул-Алматы, обнаружены следы попадания птицы в двигатель.


Фото: t.me/PR_AirAstana/84

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