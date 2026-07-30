Птенца редкого черного грифа сняли на видео в Чарынском нацпарке

Государственные инспекторы Чарынского государственного национального природного парка во время природоохранных мероприятий сняли на видео птенца редкого черного грифа в гнезде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.

Черный гриф — одна из крупнейших хищных птиц, выполняющая важную санитарную функцию в природе и играющая значительную роль в поддержании естественного баланса экосистем. Обитает преимущественно в горных и скалистых районах.

Как отметили в комитете, этот вид, как правило, выращивает только одного птенца за сезон.

В Чарынском государственном национальном природном парке государственные инспекторы на постоянной основе проводят мониторинг редких видов животных и птиц, уделяя особое внимание сохранению и защите их естественной среды обитания.

Ранее редких черных грифов фотоловушка запечатлела в нацпарке «Алтын-Эмель».