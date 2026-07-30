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    Птенца редкого черного грифа сняли на видео в Чарынском нацпарке

    Государственные инспекторы Чарынского государственного национального природного парка во время природоохранных мероприятий сняли на видео птенца редкого черного грифа в гнезде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.

    черный гриф
    Фото: instagram.com/sharyn___official

    Черный гриф — одна из крупнейших хищных птиц, выполняющая важную санитарную функцию в природе и играющая значительную роль в поддержании естественного баланса экосистем. Обитает преимущественно в горных и скалистых районах.

    Как отметили в комитете, этот вид, как правило, выращивает только одного птенца за сезон.

    В Чарынском государственном национальном природном парке государственные инспекторы на постоянной основе проводят мониторинг редких видов животных и птиц, уделяя особое внимание сохранению и защите их естественной среды обитания.

    Ранее редких черных грифов фотоловушка запечатлела в нацпарке «Алтын-Эмель».

    Птицы Чарын Природа Национальные парки Алматы
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор