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Психотропные препараты изъяли  у наркоманки за рулем авто в Атырау

30 Ноября 2022, 21:00
Психотропные препараты изъяли  у наркоманки за рулем авто в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау у находившейся за рулем автомобиля женщины изъяли психотропные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, сегодня ранним утром
сотрудники батальона патрульной полиции в микрорайоне Мунайшы остановили для проверки автомашину «ВАЗ-2114». Состояние находившейся за рулем женщины показалось подозрительным. В результате экспертизы было установлено, что гражданка Республики Узбекистан, 1992 года рождения, находится в состоянии наркотического опьянения,

Составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК, собранные материалы направлены в административный суд для принятия законного решения.
«А также из сумочки гражданки Республики Узбекистан изъято 34 штуки пластин и флаконов различных психотропных препаратов. В отношении нее оперативно-следственной группой городского отдела полиции №2 проводятся следственные действия», - сообщили в пресс-службе ДП области.


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