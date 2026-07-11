Психология становится профессией будущего: почему казахстанцы все чаще выбирают эту специальность

Почему профессия психолога становится все более востребованной в Казахстане и как Единый государственный реестр поможет гражданам находить квалифицированных специалистов, рассказала гостья очередного выпуска подкаста BIZDIÑ ORTA — заведующая кафедрой психологии Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Алия Мамбеталина, передает корреспондент агентства Kazinform.

Еще десять лет назад психолог в представлении многих был специалистом, к которому обращаются лишь в исключительных случаях. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Все больше казахстанцев готовы обсуждать эмоциональное состояние, обращаться за профессиональной помощью и строить карьеру в сфере психологии.

Сегодня в Казахстане около 17 тысяч студентов обучаются по специальности «Психология», а ежегодно вузы страны выпускают около 4 тысяч новых специалистов. По мнению экспертов, такие показатели свидетельствуют не только о растущем интересе молодежи к профессии, но и о серьезных изменениях в отношении общества к вопросам ментального здоровья.

Психология становится популярнее

Как отмечает Алия Мамбеталина, востребованность профессии сегодня хорошо видна уже на этапе поступления в университет.

— В регионах очень большое количество поступающих именно на психологию. В одном из крупных региональных вузов в этом году даже подняли проходной балл до 70, хотя порог составляет 50. Это связано с тем, что на специальность претендовали по 200-300 человек, — сказала она.

Эксперт считает, что такой интерес напрямую связан с изменением отношения общества к психологической помощи. Люди стали чаще говорить о тревожности, эмоциональном выгорании, депрессии, семейных кризисах и других психологических проблемах. Вместе с этим выросло доверие к профессии психолога, а обращение за консультацией перестает восприниматься как нечто необычное.

Не только кабинет психолога

Несмотря на распространенное мнение, современные выпускники психологических факультетов работают далеко не только в психологических кабинетах. По словам Алии Мамбеталиной, сегодня специалисты востребованы практически во всех сферах.

Психологи работают в системе образования и здравоохранения, правоохранительных органах, Вооруженных силах, службах управления персоналом, кадровых подразделениях крупных компаний, бизнесе и государственном секторе.

— Во многих организациях должность может называться иначе — например, специалист по оценке персонала, менеджер по развитию человеческих ресурсов или эксперт по корпоративным коммуникациям. Однако именно психологическое образование позволяет таким специалистам эффективно работать с людьми, оценивать персонал, предотвращать конфликты и выстраивать внутренние коммуникации, - говорит она.

По мнению эксперта, именно навыки коммуникации становятся одной из наиболее востребованных компетенций современного рынка труда.

Диплом, квалификация и реестр: каким должен быть профессиональный психолог

Одной из ключевых задач нового Закона «О психологической деятельности» станет формирование прозрачных требований к специалистам и повышение доверия граждан к психологической помощи. Сегодня профессия психолога окончательно выходит из «серой зоны» и получает четкие законодательные рамки.

По словам Алии Мамбеталиной, после вступления закона в силу будет сформирован единый реестр психологов, в который войдут только специалисты, подтвердившие профильное образование и квалификацию. Именно наличие диплома станет главным критерием для признания специалиста профессиональным психологом. В реестре будет содержаться информация об образовании, повышении квалификации, профессиональной специализации и используемых методах работы. Это позволит гражданам заранее ознакомиться с компетенциями специалиста и убедиться в его профессиональной подготовке еще до обращения за консультацией.

Предполагается, что психологи смогут размещать ссылку на свою запись в реестре на личных сайтах и страницах в социальных сетях.

Эксперты подчеркивают, что психология — одна из тех профессий, где обучение не заканчивается получением диплома. Специалист обязан постоянно повышать квалификацию, поскольку методы работы, научные подходы и запросы общества постоянно меняются.

Кроме того, реестр поможет упорядочить рынок психологических услуг и отделить дипломированных специалистов от тех, кто оказывает консультации без профильного образования. При этом, отмечают эксперты, одного лишь законодательного регулирования недостаточно. Не менее важную роль играет соблюдение профессиональной этики. Именно сочетание единых стандартов подготовки, постоянного повышения квалификации, прозрачности работы специалистов и следования этическому кодексу позволит вывести психологическую деятельность в Казахстане на качественно новый уровень.

В конечном итоге новый закон должен стать не только инструментом регулирования профессии, но и гарантией того, что человек, обращающийся за психологической помощью в сложной жизненной ситуации, сможет рассчитывать на квалифицированную и безопасную поддержку.

Практика выходит на первый план

Еще одна тенденция последних лет — тесное взаимодействие университетов с практикующими специалистами. Как рассказала заведующая кафедрой психологии ЕНУ, сегодня в образовательный процесс активно привлекаются психологи-практики, которые совмещают консультирование клиентов с преподавательской деятельностью. По ее мнению, такой подход позволяет студентам получать не только фундаментальные знания, но и понимать реальные запросы общества еще во время обучения.

В перспективе этому будет способствовать и создание государственного реестра психологов. Университеты смогут приглашать наиболее опытных специалистов к подготовке будущих кадров, а работодателям станет проще находить квалифицированных профессионалов, считают эксперты.

Не хватает научных кадров

При этом развитие профессии сопровождается и новыми вызовами. Одной из главных проблем Алия Мамбеталина называет дефицит преподавателей с учеными степенями, особенно в регионах. По ее словам, долгое время количество государственных грантов в докторантуру оставалось недостаточным, из-за чего университетам было сложно готовить научные кадры. Эксперт положительно оценивает решение увеличить число грантов на обучение в докторантуре, поскольку именно это позволит укрепить кадровый потенциал вузов и повысить качество подготовки будущих психологов.

Профессия, спрос на которую будет только расти

По данным, озвученным в подкасте, сегодня подготовку психологов ведут 43 отечественных университета, а уровень трудоустройства выпускников достигает 73–76%. При этом, по словам Алии Мамбеталиной, выпускники ЕНУ практически полностью находят работу по специальности или продолжают обучение в магистратуре и докторантуре, в том числе за рубежом.

Эксперт убеждена, что интерес к профессии будет только усиливаться. Рост внимания к вопросам психического здоровья, развитие корпоративной культуры, увеличение числа социальных программ и принятие Закона «О психологической деятельности» постепенно формируют в Казахстане профессиональное сообщество психологов.

И если еще несколько лет назад психолог воспринимался как узкий специалист, то сегодня он становится востребованным экспертом в самых разных сферах — от образования и медицины до бизнеса, государственного управления и управления человеческими ресурсами. Именно поэтому психология постепенно превращается в одну из самых перспективных профессий современного рынка труда.

Напомним, что государственный реестр психологов будет заработает в стране с 2028 года. Специалисты, не попавшие в список, не могут оказывать психологическую помощь и не будут иметь права называть себя психологами.



