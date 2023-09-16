Психология, философия, бизнес: что любят читать казахстанцы

Сегодня в обществе бытует мнение о том, что казахстанцы стали очень мало читать книги или не читают их вовсе. Однако по словам директора Национальной академической библиотеки РК Газизы Нургалиевой, это далеко не так. На книжном фестивале в Астане она рассказала, какие книги сегодня предпочитают казахстанцы и как часто они их читают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице проходит II общереспубликанский книжный фестиваль «KitapTime – 2023». Цель фестиваля в популяризации чтения, поощрении интеллектуальной молодежи и передачи культурных ценностей населению.

В ходе мероприятия директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева рассказала, что за последние несколько лет казахстанцы стали чаще посещать библиотеки, ежедневно приходят от 500 до 800 человек. В целом, в Национальной академической библиотеке насчитывается около 1,5 миллиона книг.

Директор НАБ отметила, что казахстанцы предпочитают ​​читать художественную литературу как отечественных, так и зарубежных авторов.

«Художественная литература всегда в спросе. Также сейчас люди часто читают познавательные, мотивационные книги, психологию, философию. Стали популярными книги про IT-технологии, дизайн и архитектуру часто спрашивают. Но всё равно на первом месте художественная литература. Наши авторы - это Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Беимбет Майлин, Жусипбек Аймауытов, Дулат Исабеков, Бексултан Нуржекеев, Шерхан Муртаза, Мухтар Магауин, Чингиз Айтматов. Из зарубежных - Лев Толстой, Антон Чехов, Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк, Эмиль Золя», - рассказала Газиза Нургалиева.

По ее словам, сегодня в книжную индустрию вошли новые авторы-прозаики. Это - Бакытгуль Сармекова, Алишер Рахат, Жадыра Шаймуратова, Канат Тилеухан, Максат Малик. Из самых молодых и активных она назвала Ильяса Омарова.

Директор библиотеки считает, что в нынешнее современное, маркетинговое время авторы должны сами выходить в общество и представлять свои книги.

«В настоящее время не стоит ожидать, что просто написав книгу, она сама себя продаст или что государство поможет. Сегодня авторам нужно обратить внимание на литературных агентов, чтобы получить поддержку. Вместо того чтобы ждать, что книги сами себя распродадут, авторам следует активно изучать интересы читателей, включая молодежь, и адаптировать свои работы под их запросы. Например, в наше время комиксы пользуются большой популярностью, особенно у подростков. Детям также нужны короткие рассказы о современном мире», - говорит Газиза Нургалиева.

Поэт, председатель столичного отделения Союза писателей Казахстана Даулеткерей Кабулы также высказался о предпочтениях молодых современных читателей.

«Прежде всего, молодые люди должны вдохновляться чтением, чтобы улучшать свое художественное мышление. Сегодняшние молодые читатели обращают внимание на разнообразные литературные жанры, включая психологические книги, что свидетельствует об изменениях в предпочтениях. Но я не думаю, что в раннем возрасте чтение психологической литературы может быть особенно полезным. Ведь параллельно с воспитанием в семье нужно читать художественную литературу, книги, воспитывающие любовь к нации, и только потом читать книги мировых психологов», - считает Даулеткерей Кабулы.



В рамках книжного фестиваля состоялись выставка-ярмарка с участием различных издательств, павильон мастеров и художников «Art-vision», книгообмен, представление сказок, мастер-классы, интерактивные и национальные игры, парад героев детской литературы.