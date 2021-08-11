Психологическую поддержку больным коронавирусом оказывают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе Центра психического здоровья развернули инфекционный стационар. О его работе в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказал директор Сапар Рахменшеев. Он также объяснил, как вести себя людям с подтвержденным диагнозом COVID-19, родственникам заболевших, а также тем, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Сапара Рахменшеева, за период работы ковидного стационара на базу Центра поступило 864 пациента с различными степенями тяжести течения заболевания, выписано – 435 пациентов, летальных случаев – 8.

Он отметил, что все пациенты, перенесшие тяжелую степень тяжести заболевания, не были вакцинированы против коронавирусной инфекции.

«В настоящее время мы все находимся в ситуации неопределенности, стресса и испытываем тревогу в связи с угрозой заражения СOVID-19. Заболеваемость коронавирусной инфекцией по сей день остается на высоком уровне: она развивается, приобретает новые штаммы, вспыхивает «волнами», - говорит Сапар Рахменшеев.

Директор Центра Психического здоровья Алматы отметил, что очень важно не допускать паники среди населения в связи со сложившейся ситуацией. Специалист считает, что карантинные ограничения сказываются на эмоциональном состоянии людей, которые по-разному переживают эти обстоятельства и реагируют на них.

«Мы наблюдаем у наших пациентов перенесших коронавирусную инфекцию ухудшение памяти, появление раздражительности, паники и даже агрессии. Все это последствия того, что во время болезни им не хватало воздуха. Все эти психические отклонения, в том числе и нарушения сна – временные явления. После выписки наши специалисты работают с пациентами по телефону доверия, без применения медикаментов», - говорит С. Рахменшеев.

Он подчеркнул, что горожан сегодня пугает не только вирус, но и информационный поток.

«Безусловно, люди должны быть информированы, но нужно отдавать предпочтение информации из надежных источников, таких как местные органы здравоохранения. И не верить в фейковые новости», - добавил С. Рахменшеев.

Он попросил алматинцев не заниматься самолечением, а в случае возникновения вопросов обращаться по телефонам Телемедицинского центра. Сегодня удаленно под наблюдением медиков находятся 11 632 пациента.