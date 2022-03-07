Психолог о любви женщин к себе, воспитании дочерей и умении видеть проблему

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как женщине научиться любить себя, как проявляется эта нелюбовь, что с эти делать и есть ли польза от популярных марафонов желаний – корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с североказахстанским психологом Дмитрием Агаповым.

Любовь к себе – это не эгоизм. Психолог говорит, что это базовая потребность. И когда она разрушена, женщина встречается с массой проблем, которые она порой не осознает.

- Почему женщина вдруг перестает себя любить?

- Это происходит не вдруг. Все из семьи. Не любит себя – нет ценности собственной личности, то есть «я сама для себя не важна». И в этом вся проблема. Такие женщины испытывают потребность в любви. Это одна из базовых потребностей человека. И поскольку потребность есть, то женщина пытается получить это через кого-то. В таком случае она делает все, чтобы о ней сказали: ты хорошая, ты молодец – похвалили, оценили. Оценку можно получить просоциальным путем. Обычно это трудоголики, карьеристы. В школе – отличницы. Простой тестовый вопрос, чтобы понять любит себя девушка или нет: в школе была отличница? Конечно, нужно исследовать мотив поведения. Часто это какие-то детские истории. В эмоциональном смысле девушка, которая себя не любит, остается ребенком.

- В личной жизни у нелюбящей себя женщины тоже проблемы?

- В семье такие женщины проявляют себя в созависимых отношениях. То есть занимается жизнью другого человека и ей это очень нужно. Так она чувствует себя важной и значимой. Мужья-алкоголики, тунеядцы, бытовые насильники – ей нужен человек, за которого она решает проблемы. Помощь такие женщины не приемлют. Даже если муж пытается ей помочь, ей все равно кажется, что он делает неправильно. Потом она страдает от перегрузки, но внутри испытывает удовольствие от своей значимости и незаменимости. Добровольно из этого состояния человек не выйдет. Сложившееся положение дел некомфортно, но по-другому она жить не умеет.

Нужно работать с собой, повышать свою осознанность, обратиться к психологу.

- То есть самостоятельно женщина не справится с этой проблемой, потому что не осознает ее?

- Здесь нужно учитывать уровни решения проблемы. Нулевой уровень – неосознание проблемы. И это самое сложное – признать, что я себя не люблю, что в позиции «для всех, но мне это выгодно». Второй этап – видеть проблему, но не понимать, почему так происходит. Вот на этом этапе ходят по экстрасенсам, гадалкам. Но это тоже попытка решить проблему с чьей-то помощью. После этого наступает причинно-следственный этап, на котором женщина осознает, откуда взялась проблема. Чаще всего он уже проходит с психологом. И последний уровень – раскрытие потенциала. Как его можно было раскрыть тогда, в той истории, которая остается актуальной. Это тоже решается с психологом.

- Марафоны желаний, «Полюби себя» и прочие стали очень популярными. Насколько они полезны или вредны женщинам?

- Есть запрос от аудитории, поэтому их много. Но это радует, потому что женщина минует нулевой уровень и осознает наличие проблемы. Марафоны дают представление о ней, описывают. Но в них кто-то дает задания, ты их выполняешь и нечто тебе все даст – это тоже детское или магическое мышление. Запрос на чудо. Вреда от марафонов нет. И кому-то они помогут полюбить себя, но это единичные случаи. Дальше нужна работа с психологом, потому что проблема не решена. Для примера ситуация с алкоголиками, которые находятся в лечебных учреждениях или закодировались. Их проблема не решилась, они просто ждут завершения ограничений и снова возвращаются в привычное для них состояние. Тема нелюбви к себе – глубокая и связана с личностными изменениями. Отношение к себе – это база личности. Даже краткосрочное психологическое консультирование не справится с проблемой. Здесь нужна немедицинская психотерапия, на которую может уйти один-два года.

- Что делать родителям девочки, чтобы она любила себя и не столкнулась с такими проблемами став взрослой женщиной?

- Формула психологически гармоничной здоровой личности: сначала - я, затем – другие. При этом нет перекоса в сторону эгоцентризма, когда человек сосредоточен только на своем я. Нужно сохранять баланс в процессе воспитания. Возможны две системы: сравнения людей и принятия индивидуальности. К сожалению, система сравнения доминирует в школе. Сама по себе она не плоха, но происходит искажение, манипулирование личностью. Если поставили двойку – значит двоечник, пятерку – отличник. То есть берут элемент поведения и через него определяют личностную идентичность. Мы сталкиваемся с тем, что у отличников появляется глубочайшая тревога получить плохую оценку и не соответствовать ожиданиям. Есть иллюстрирующий анекдот о соревнованиях с участием рыбы и обезьяны. Первое задание – кто лучше всех лазает по деревьям. Конечно, выиграла обезьяна. Но был и второй конкурс – кто лучше всех плавает под водой. Абсурдно сравнивать рыбу и обезьяну. Каждый хорош в своей среде. Это и есть система принятия.

- Сравнивать ребенка с другим ребенком категорически нельзя?

- Нужно сравнивать его с самим собой. В чем он развивается, что упустил. Важно понимать сильные и слабые стороны ребенка и знать, что в какой-то момент они могут поменяться местами. Например, в израильской армии несут службу аутисты. Было создано специальное подразделение. Для аутистов крайне важна стабильность мира. Любые изменения вызывают тревожность. На службе они отсматривают спутниковые снимки, сравнивают их. Они видят мельчайшие различия на границах страны. То, что обычный человек, может не заметить. Они могут работать по 10 часов. Это пример как слабую сторону превратили в сильную.

- Баловать дочерей можно?

- Если это происходит постоянно, то есть риск вырастить истероидную личность. Ребенок не встречает никаких границ, формируется эгоцентричность. Он не представляет, что что-то может быть не так, как он хочет. Но ведь в реальной жизни его не будут баловать. Он травмируется об реальность. Такой ребенок разными путями будет добиваться своего. В любом родителе есть две конфликтующие роли: безусловно принимающей матери и воспитатель. Важно соблюдать баланс. Чтобы не воспитать ребенка, не любящего себя, нужно работать с собой. Личностно родитель сильнее и, проработав себя, он может перенастроить общение с ребенком.

- Так что же делать женщинам, не любящим себя, прямо сейчас? Не каждый решится пойти на консультацию к психологу.

- Мой совет женщинам, которые слабо себя ценят – попробуйте для начала научиться ценить себя на материальном уровне. Если не работаете, найдите работу, подработку, монетизируйте хобби. Когда ты независим, ты можешь строить отношения на равных и требовать уважения к себе. Материальная независимость женщины, даже самая минимальная – это важно. Второе – вкладывать в свои профессиональные навыки. Сейчас все чему-то учатся, причем не выходя из дома. И потом нужно применять полученные знания. Это придаст уверенность. Третье – на уровне тела. Если пока непонятно, как заботиться о своей личности, для начала позаботьтесь о своем теле. Физическая активность, уход за собой – это нормально. Когда женщина не ухаживает за собой – это как раз проявление нелюбви к себе. И следующий этап – работа со своими эмоциями, переживаниями, тревогой. Тренинги, марафоны – напитывайтесь знаниями. И потом уже обращение к психологу. Хочешь помочь другому – помоги сначала себе, хочешь воспитать счастливого ребенка – стань счастливой сама. Принцип очень простой: начни с себя.