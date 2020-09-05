Пшеницу на 2 млн тенге пытался вывезти с поля житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала уборочной кампании зарегистрировали 10 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, большая часть преступлений, связанных с покушением на собственность аграриев, раскрывается «по горячим следам».

Одно из последних произошло в Аккайынском районе. Мобильная группа управления криминальной полиции остановила КамАЗ с прицепом, груженный 22 тоннами пшеницы нового урожая. У 33-летнего, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, сельчанина никаких сопроводительных документов на груз не оказалось. Сумму ущерба оценили в два миллиона тенге. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Похищенное изъяли. Идет расследование.

«В Тайыншинском районе участковый инспектор и работники собственной безопасности одного из ТОО обратили внимание на груженый трактор с прицепом. Техника двигалась не в направлении предприятия, а в сторону одного из сёл. Выяснилось, что механизатор незаконно вывез с поля более трех тонн зерна», - рассказал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

Он добавил, что многолетний опыт проведения оперативно-профилактических мероприятий в периоды посевной и уборочной позволил четко отработать механизм обеспечения безопасности в эти периоды.