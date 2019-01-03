Псевдопожарники обкрадывали магазины в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области двое человек занимались мошенничеством и обкрадывали магазины. Преступники представились пожарниками и обманным путем выманили деньги у предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным пресс-службы ДВД Туркестанской области, инцидент произошел 29 декабря минувшего года в Отырарском районе.

«В УВД Отырарского района обратились местные предприниматели. По их словам, двое неизвестных представились сотрудниками областного управления пожарной безопасности, затем обманным путем выманили у них деньги, ссылаясь на то, что ведут проверку с помощью специального устройста. Сотрудники районного отделения полиции задержали в одном из магазинов двух подозреваемых. Ими оказались жители Шымкента и Жамбылской области. Один из задержанных отбывал условное наказание» , - говорится в сообщении.

Как стало известно в ходе проверок, подозреваемые работали в фирме по очистке вентиляционных труб. Доказана их причастность к 3 фактам мошенничества и ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК («Мошенничество»). С подозреваемых взяты подписки о невыезде.

Автор: Айнур Акбаева

Перевод: Сабина Биржанкызы