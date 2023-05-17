Прыгал под колеса авто: родителей школьника наказали в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Инспекторы ювенальной полиции установили личность школьника, который прыгал перед проезжающими машинами в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео мальчика, выбегавшего на проезжую часть навстречу движущимся авто, появилось в сети. По данным департамента полиции региона, им оказался учащийся средней школы №6 села КазЦИК.

«С несовершеннолетним 2010 года рождения проведена профилактическая беседа. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК

«Невыполнение обязанностей по воспитанию и (или) обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Правоохранители настоятельно рекомендуют родителям заботиться о воспитании своих детей, в том числе обучать их правилам дорожного движения.