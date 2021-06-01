Прямые выборы сельских акимов: что предусматривают новшества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин прокомментировал внедрение прямых выборов акимов сельских округов, городов районного значения, поселков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева были внесены поправки в Конституционный закон о выборах в РК. Глава государства подписал этот закон. Поправки предполагают прямые выборы акимов сельских округов. То есть, если раньше акимы сельских округов избирались вышестоящими маслихатами, теперь население конкретных административных территориальных единиц напрямую будут избирать акимов. При такой системе мы предполагаем, что аким будет заинтересован в получении доверия и поддержки того населенного пункта, в котором он проживает. Соответственно будет нести больше ответственность перед жителями сел», - рассказал Малик Мурзалин в ходе интервью на телеканале Хабар 24.









































М. Мурзалин также отметил, что законом предусмотрено выдвижение политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами. Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе.

«Немаловажным моментом является то, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз. В то же время аким слагает свои полномочия в случае, если он утрачивает членство в партии, либо ему вышестоящий маслихат оказывает вотум недоверия, если есть другие проблемы, связанные с законом о государственной службе», - сказал заместитель руководителя Администрации Президента.

Напомним, 25 мая Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».