НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прямые выборы акимов районов в Казахстане могут пройти в 2024 году. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий важный шаг - прямые выборы акимов районов. Считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Уверен, что данная инициатива внесет значительный вклад в демократизацию нашей страны и укрепление института местного управления», - заявил во время пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня в онлайн-режиме проходит пятое заседание Национального совета общественного доверия.