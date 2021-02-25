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    12:06, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Прямые выборы акимов районов в Казахстане могут пройти в 2024 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прямые выборы акимов районов в Казахстане могут пройти в 2024 году. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следующий важный шаг - прямые выборы акимов районов. Считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Уверен, что данная инициатива внесет значительный вклад в демократизацию нашей страны и укрепление института местного управления», - заявил во время пятого заседания Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня в онлайн-режиме проходит пятое заседание Национального совета общественного доверия.

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