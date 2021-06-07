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    16:08, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Прямой связи с вакциной нет - глава горздрава Алматы о судорогах женщины после прививки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев ответил, связаны ли судороги с вакциной от коронавируса у акушерки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По случаю этой девушки, которая работает акушеркой в Центре перинатологии и детской кардиохирургии, в принципе комиссией работа завершена. Прямой связи ее состояния с вакцинацией нет. Ее состояние оценивалось комиссией, как истероидная реакция. Мы будем ждать полного заключения данных. Пока она находится под домашним наблюдением своих родителей», - ответил глава УОЗ в ходе брифинга в РСК.

    Ранее в сети распространялось видео, на котором женщина рассказывает, что у нее начались судороги после вакцинации от КВИ. Позже выяснилось, что она акушерка Центра перинатологии и детской кардиохирургии.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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