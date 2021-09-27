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Прямой рейс между Казахстаном и Саудовской Аравией планируют запустить в октябре

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Сентября 2021, 10:41
Прямой рейс между Казахстаном и Саудовской Аравией планируют запустить в октябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов сообщил, что в октябре планируется открытие прямого рейса между Казахстаном и Саудовской Аравией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытие прямых рейсов между нашими странами также внесет вклад в усиление бизнес-взаимоотношений. Казахстанская авиалиния SCAT возобновит прямые рейсы в октябре этого года по маршруту Алматы-Джидда», - сообщил Бахыт Султанов во время казахстанско-саудовского инвестиционного бизнес-форума, проходящем в Нур-Султане.

«Мы также планируем возобновить безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии в ближайшем будущем, что позволит гражданам Саудовской Аравии свободно приезжать в Казахстан», - добавил министр.

Напомним, что делегация Королевства Саудовской Аравии (КСА) во главе с министром инвестиций Халидом Аль-Фалихом прибыла в Нур-Султан, в рамках участия в 5-ом заседании Казахстанско-Саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В состав делегации вошли более 50 представителей госорганов КСА, а также около 30 руководителей крупнейших саудовских компаний в области нефтехимии (SABIC, Alkhorayef Group, Aramco), энергетики (ACWA Power, Aljomaih Energy and Water Company, Desert Technologies), ИТ (ELM, National Technology Group), АПК (SALIC, Al Rajhi International for Investment Co, Hdeim Dates, Faidh International Food Company), здравоохранения (Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group), фармацевтики (Jamjoom Pharma), логистики (Zajil), туризма (Seera), легкой промышленности (Ajlan & Bros Group), торговли (Saudi Industrial Export) и другие.

Астана   Туризм   Экономика   Ближний Восток   Сотрудничество   Саудовская Аравия   Авиация   Бахыт Султанов  
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