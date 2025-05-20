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    17:44, 20 Май 2025 | GMT +5

    Прямой авиарейс свяжет Астану и Белград

    До конца 2025 года откроется прямое авиасообщение между столицами Казахстана и Сербии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

    самолет, рейс, ұшақ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по итогам официального визита в Республику Сербия в г. Белград, при поддержке Посольства Республики Казахстан в Республике Сербия состоялись переговоры между вице-министром транспорта Республики Казахстан Талгатом Ластаевым и министром строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербия Александрой Софрониевич по обсуждению открытия авиасообщения между столицами двух государств.

    Также состоялась встреча с заместителем министра туризма и молодежи Республики Сербия В. Ракич.

    Со стороны Республики Казахстан участие в переговорах приняли руководство авиакомпании «SCAT» и представители туристических компаний. В ходе встречи стороны обсудили вопрос открытия авиасообщения между городами Астана и Белград (Республика Сербия) до конца текущего года, в том числе с использованием пятой степени «свободы воздуха».

    Теги:
    Самолет Авиация Транспорт Сербия Минтранспорта РК
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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