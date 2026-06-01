Прямые рейсы в Ларнаку запустят из Астаны и Алматы
Из Астаны и Алматы запускают регулярные рейсы в Ларнаку — один из крупнейших туристических и исторических центров Республики Кипр. Полеты будет выполнять авиакомпания Air Astana, передает корреспондент агентства Kazinform.
О запуске новых рейсов сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Полеты из Астаны в Ларнаку стартуют со 2 июня и будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам.
Из Алматы рейсы начнут выполнять с 4 июня с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
В МИД напомнили, что для въезда на Кипр гражданам Казахстана требуется оформление визы.
В ведомстве также отметили, что продолжают работу по расширению географии международного авиасообщения и повышению транспортной взаимосвязанности Казахстана.
Как сообщалось ранее, авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы по этому направлению до сентября.