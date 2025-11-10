Прямые рейсы откроются между Алматы и кыргызстанским Караколом
С 05 декабря 2025 года кыргызстанская авиакомпания запускает регулярные прямые рейсы из Алматы в Международный аэропорт «Каракол», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным ОАО «Аэропорты Кыргызстана», полеты будут выполняться два раза в неделю (по пятницам и воскресеньям). Время в пути составляет 35 минут.
Отмечается, что воздушная связь между Алматы и Караколом ранее осуществлялась в 2010-е годы, однако стабильных регулярных рейсов не было с 1970-х годов.
— Новый рейс ориентирован на любителей активного отдыха, прежде всего на путешественников из Казахстана, выбирающих Каракол как одно из самых популярных горнолыжных направлений региона, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 25 августа 2025 года на границе Казахстана и Кыргызстана пункт пропуска «Каркыра-автодорожный» переведен на круглосуточный режим функционирования.
Казахстан и Кыргызстан с сентября возобновили международный автобусный маршрут.