15:35, 12 Апрель 2024 | GMT +6
Спасение рядового хомяка. Зверька вытащили из воды на окраине Петропавловска
В Петропавловске пользователи распространяют видео со спасением карбыша, который, прячась от воды, забрался на забор, передает корреспондент агентства Kazinform.
Крошечный зверек с перепуганным взглядом даже не попытался убежать от председателя садоводческого общества «Старт». Мужчина уговаривал карбыша не прыгать в воду, пока он достает пакет, в котором перенесет его на сухое место.
Спасательная операция прошла успешно. Малыш на прощание посмотрел на своего спасителя и убежал по своим делам.
Напомним, сегодня ночью, на два дня раньше, чем ожидалось, в Петропавловск пришла большая вода. Первыми под удар попали дачные поселки, расположенные в пойме реки.