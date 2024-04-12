Спасение рядового хомяка. Зверька вытащили из воды на окраине Петропавловска

В Петропавловске пользователи распространяют видео со спасением карбыша, который, прячась от воды, забрался на забор, передает корреспондент агентства Kazinform.

Крошечный зверек с перепуганным взглядом даже не попытался убежать от председателя садоводческого общества «Старт». Мужчина уговаривал карбыша не прыгать в воду, пока он достает пакет, в котором перенесет его на сухое место.

Спасательная операция прошла успешно. Малыш на прощание посмотрел на своего спасителя и убежал по своим делам.

Напомним, сегодня ночью, на два дня раньше, чем ожидалось, в Петропавловск пришла большая вода. Первыми под удар попали дачные поселки, расположенные в пойме реки.