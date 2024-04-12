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    15:35, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Спасение рядового хомяка. Зверька вытащили из воды на окраине Петропавловска

    хомяк
    Фото: кадр из видео

    В Петропавловске пользователи распространяют видео со спасением карбыша, который, прячась от воды, забрался на забор, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крошечный зверек с перепуганным взглядом даже не попытался убежать от председателя садоводческого общества «Старт». Мужчина уговаривал карбыша не прыгать в воду, пока он достает пакет, в котором перенесет его на сухое место.

    Спасательная операция прошла успешно. Малыш на прощание посмотрел на своего спасителя и убежал по своим делам.

    Напомним, сегодня ночью, на два дня раньше, чем ожидалось, в Петропавловск пришла большая вода.  Первыми под удар попали дачные поселки, расположенные в пойме реки. 

    Теги:
    Спасение Петропавловск Наводнение Регионы Казахстана Видео Животные Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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