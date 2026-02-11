Прозрачность учета и нормы потребления газа пересмотрят в Казахстане

Как отметила депутат Вера Ким, документ направлен на стимулирование бережного потребления газа, цифровизацию и обеспечение прозрачности его учета при реализации на внутреннем рынке.

Кроме того, законопроект предусматривает усиление государственного регулирования деятельности частных газораспределительных организаций, изменение методов ценообразования и укрепление контроля при реализации проектов газификации со стороны национального оператора в сфере газа и газоснабжения.

Соответствующие изменения и дополнения вносятся в законы Республики Казахстан «О государственном имуществе», «О газе и газоснабжении», «О естественных монополиях», «О государственных закупках».

Документом, в частности, предлагается ввести запрет на транспортировку товарного газа по одной газораспределительной системе одновременно двумя и более газораспределительными организациями. Также устанавливаются требования к газораспределительным организациям при осуществлении непосредственного подключения к магистральному газопроводу.

Законопроект предусматривает возможность строительства отдельных объектов газораспределительной системы лицами, не являющимися газораспределительными организациями, с последующим их отчуждением в пользу газораспределительных организаций при условии возмещения затрат на строительство.

Кроме того, вводится разграничение понятий «коммунально-бытовой потребитель» и «промышленный потребитель». Уполномоченный орган наделяется компетенцией по утверждению норм потребления товарного газа для бытовых потребителей.

Бюджетным организациям предоставляется право приобретать товары и услуги посредством государственных закупок способом из одного источника по ценам и тарифам, установленным законодательством Республики Казахстан.

Также национальный оператор в сфере газа и газоснабжения будет наделен функциями по согласованию проектной и проектно-сметной документации строительства объектов единой системы снабжения товарным газом, возводимых за счет государственного бюджета.

Согласно законопроекту, местные исполнительные органы будут безвозмездно передавать национальному оператору объекты единой системы снабжения товарным газом, построенные за счет бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что газоснабжающие организации хотят обязать менять счетчики казахстанцам за свой счет.