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Прозрачно и достоверно: 442 наблюдателя привлечены к выборам в Алматинской области

25 Июля 2021 17:28
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Прозрачно и достоверно: 442 наблюдателя привлечены к выборам в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в общей сложности к выборам акимов сельских округов привлечены 442 наблюдателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В условиях пандемии и карантинных ограничений национальные наблюдатели обеспечивают общественный контроль над голосованием и прозрачность процесса.

«Сегодня в Сарыозеке Кербулакского района проходят выборы кандидата в акимы Сарыозекского сельского округа. Хочу отметить, что выборы проходят без каких-либо правонарушений. Наблюдаю, что каждый избиратель делает свой выбор добровольно. Каждый гражданин приходит и голосует за будущее своего села», - отметила наблюдатель Айнагуль Демкенова.

Отмечает прозрачность выборов и Файзулла Буркитбай, независимый наблюдатель на избирательном участке №1039 Рудничного сельского округа города Текели, председатель корпоративного фонда «Шарапат-Сауап».

«Выборы проходят достоверно и демократично, а их легитимность не вызывает сомнений. С утра находимся на участке. Я думаю, что выборы акимов сельских округов существенно повлияют на дальнейшее развитие демократии в стране», - сказал он.

Наблюдатель в Коксуском районе Алматинской области Айгуль Муканова руководствуется принципами прозрачности, справедливости и законности. Ее задача – обеспечить справедливые и прозрачные выборы.

«На избирательный участок я пришла с момента открытия. У нас согласно рекомендациям, есть свои блокноты, где мы отражаем весь процесс голосования. На ход голосования и процесс вмешиваться нельзя. Самое главное - чтобы сельчане сделали выбор и им представили возможность свободно и беспрепятственно проголосовать», - подытожила она.

Отметим, в Алматинской области проходят первые выборы акимов сельских округов. 220 000 жетысусцев изберут нового народного акима. Всего в области зарегистрированы 235 кандидатов.

Ранее сообщалось о том, как проходят выборы сельских акимов в Алматинской области.


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#Алматинская область   #Общество   #Выборы акимов  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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