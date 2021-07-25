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16:07
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Прозрачно и достоверно: 442 наблюдателя привлечены к выборам в Алматинской области
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в общей сложности к выборам акимов сельских округов привлечены 442 наблюдателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В условиях пандемии и карантинных ограничений национальные наблюдатели обеспечивают общественный контроль над голосованием и прозрачность процесса.
«Сегодня в Сарыозеке Кербулакского района проходят выборы кандидата в акимы Сарыозекского сельского округа. Хочу отметить, что выборы проходят без каких-либо правонарушений. Наблюдаю, что каждый избиратель делает свой выбор добровольно. Каждый гражданин приходит и голосует за будущее своего села», - отметила наблюдатель Айнагуль Демкенова.
Отмечает прозрачность выборов и Файзулла Буркитбай, независимый наблюдатель на избирательном участке №1039 Рудничного сельского округа города Текели, председатель корпоративного фонда «Шарапат-Сауап».
«Выборы проходят достоверно и демократично, а их легитимность не вызывает сомнений. С утра находимся на участке. Я думаю, что выборы акимов сельских округов существенно повлияют на дальнейшее развитие демократии в стране», - сказал он.
Наблюдатель в Коксуском районе Алматинской области Айгуль Муканова руководствуется принципами прозрачности, справедливости и законности. Ее задача – обеспечить справедливые и прозрачные выборы.
«На избирательный участок я пришла с момента открытия. У нас согласно рекомендациям, есть свои блокноты, где мы отражаем весь процесс голосования. На ход голосования и процесс вмешиваться нельзя. Самое главное - чтобы сельчане сделали выбор и им представили возможность свободно и беспрепятственно проголосовать», - подытожила она.
Отметим, в Алматинской области проходят первые выборы акимов сельских округов. 220 000 жетысусцев изберут нового народного акима. Всего в области зарегистрированы 235 кандидатов.
Ранее сообщалось о том, как проходят выборы сельских акимов в Алматинской области.
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