    13:05, 15 Март 2026 | GMT +5

    Рад, что исполнил свой гражданский долг на референдуме — ученый из Казахстана в Японии

    Граждане Казахстана, проживающие за рубежом, активно приняли участие в референдуме. Одним из них является Медет Жукуш, который живет в Японии и занимается наукой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Проживающий в Японии ученый из Казахстана проголосовал на референдуме
    Фото: из личного архива Медета Жұқұша

    В Японии Медет проводит научные исследования в области химии. Казахстанец отмечает, что не остается равнодушным к важным политическим событиям в стране, даже находясь за границей. По мнению ученого, участие в принятии таких решений — это гражданская ответственность каждого казахстанца.

    — Я живу в городе Йокогама в Японии. Мы переехали сюда с супругой по работе в октябре 2022 года. С тех пор живем здесь. Я рад, что исполнил свой гражданский долг, — рассказал Медет корреспонденту Kazinform.

    Медет отмечает, что посещение избирательного участка и участие в голосовании для него — это момент, полный волнения. Так как народ сообща принимает решение, которое окажет влияние на будущее Казахстана.

    — В этот раз планируется обновление значительной части Конституции. Поэтому — это важный политический шаг, от него зависит будущее нашей страны и его жителей, будущее наших детей, — добавил Медет Жукуш. 

    По информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан, все участки для голосования за рубежом были организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана. Первыми приняли участие казахстанцы, проживающие в Корее и Японии.

    Высокая активность казахстанцев наблюдалась также на участке референдума в Москве. Геннадий Головкин принял участие в референдуме, проголосовав на участке в Таиланде. 

    Япония Видео МИД РК Конституционная реформа Референдум-2026
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
