Рад, что исполнил свой гражданский долг на референдуме — ученый из Казахстана в Японии

В Японии Медет проводит научные исследования в области химии. Казахстанец отмечает, что не остается равнодушным к важным политическим событиям в стране, даже находясь за границей. По мнению ученого, участие в принятии таких решений — это гражданская ответственность каждого казахстанца.

— Я живу в городе Йокогама в Японии. Мы переехали сюда с супругой по работе в октябре 2022 года. С тех пор живем здесь. Я рад, что исполнил свой гражданский долг, — рассказал Медет корреспонденту Kazinform.

Медет отмечает, что посещение избирательного участка и участие в голосовании для него — это момент, полный волнения. Так как народ сообща принимает решение, которое окажет влияние на будущее Казахстана.

— В этот раз планируется обновление значительной части Конституции. Поэтому — это важный политический шаг, от него зависит будущее нашей страны и его жителей, будущее наших детей, — добавил Медет Жукуш.

По информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан, все участки для голосования за рубежом были организованы на территориях дипломатических представительств Казахстана. Первыми приняли участие казахстанцы, проживающие в Корее и Японии.

Высокая активность казахстанцев наблюдалась также на участке референдума в Москве. Геннадий Головкин принял участие в референдуме, проголосовав на участке в Таиланде.