+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проявили настоящий героизм и патриотизм - аким Алматы о врачах

27 Января 2022 00:32
Поделиться:
Проявили настоящий героизм и патриотизм - аким Алматы о врачах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поблагодарил медиков за самоотверженность и преданность профессии, проявленные в дни трагических январских событий, а также обсудил перспективные вопросы развития больницы скорой неотложной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Почти половина дел по январским событиям были рассмотрены судом без каких-либо взысканий - омбудсмен
Необходимо изменить подследственность всех дел о пытках и жестоком обращении - омбудсмен Хронология январских событий приведена в документальном фильме агентства «Хабар» Туркестанские врачи чудом спасли мать с младенцем

Б. Сагинтаев поблагодарил всех врачей и медперсонал за проявленное мужество. В период с 4 по 10 января в приемное отделение больницы поступали пострадавшие с различными ранениями – огнестрельными, ушибленно-рваными ранами, с телесными повреждениями. Всего в больницу обратились 305 человек, из них около 200 поступили в короткий промежуток времени. Все девять операционных работали круглосуточно и беспрерывно, было проведено 259 операций.

Работали шесть бригад, в составе которых были врачи – травматологи, хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры и другие специалисты. Учитывая массовость поступления пациентов, отлично показала себя система и медицинской сортировки. Таким образом, удалось избежать хаоса и паники в работе сотрудников.

Поступившие с тяжелыми ранениями в неотложном порядке отправлялись на оперативное лечение в операционный блок, средней тяжести пациенты были госпитализированы в отделения, поступающих с легкими ранениями осматривали, перевязывали и отправляли на амбулаторное лечение домой.

«Несмотря на чрезвычайно опасное положение, сотрудники больницы проявили настоящий героизм и истинный патриотизм, бесстрашно продолжали выполнять свой профессиональный долг», - подчеркнул Б. Сагинтаев, сообщив, что все 430 работников ГБСНП, которые работали во время ЧП, поощрены материально.

С целью дальнейшего развития материально-технической базы больницы аким города поручил управлению общественного здоровья подготовить заявку на приобретение необходимого медицинского оборудования и карет скорой помощи. В рамках трехлетней программы модернизации учреждений здравоохранения также необходимо предусмотреть замену лифтов на специализированные медицинские.

Сегодня деятельность больницы направлена на оказание высококвалифицированной экстренной и плановой медицинской помощи жителям Алматы и всего Казахстана. Стационар рассчитан на 320 мест. В больнице базируются кафедры ведущих медицинских вузов.

В 2021 году клиника работала в течение пяти месяцев как инфекционный стационар первого эшелона, принимая пациентов с COVID-19 тяжелой и крайне тяжелой степени. Всего пролечены 3789 пациентов с КВИ.

Больница обеспечена централизованной кислородной станцией. Построены быстровозводимые модульные комплексы по обеззараживанию медицинских отходов класса «Б» и «В».

На сегодняшний день больница на 100% обеспечена медицинскими газами, и в каждой палате установлены консоли для кислорода. Для предупреждения распространения внутрибольничных инфекций в ГБСНП работает приточно-вытяжная вентиляция отдельно на каждом этаже.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Почти половина дел по январским событиям были рассмотрены судом без каких-либо взысканий - омбудсмен
Необходимо изменить подследственность всех дел о пытках и жестоком обращении - омбудсмен
Хронология январских событий приведена в документальном фильме агентства «Хабар»
Туркестанские врачи чудом спасли мать с младенцем
Популярное
1 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
2 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
3 Еще одного мародера задержали в Алматы
4 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
5 Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
6 Пьяного россиянина и ругающуюся россиянку сняли с авиарейсов в Нур-Султане
Читайте также
Бессрочный сертификат будет выдаваться вакцинированным бустерной дозой в Азербайджане
Трехэтажное здание загорелось в центре Алматы
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Пьяного россиянина и ругающуюся россиянку сняли с авиарейсов в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив