Проявили настоящий героизм и патриотизм - аким Алматы о врачах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поблагодарил медиков за самоотверженность и преданность профессии, проявленные в дни трагических январских событий, а также обсудил перспективные вопросы развития больницы скорой неотложной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Б. Сагинтаев поблагодарил всех врачей и медперсонал за проявленное мужество. В период с 4 по 10 января в приемное отделение больницы поступали пострадавшие с различными ранениями – огнестрельными, ушибленно-рваными ранами, с телесными повреждениями. Всего в больницу обратились 305 человек, из них около 200 поступили в короткий промежуток времени. Все девять операционных работали круглосуточно и беспрерывно, было проведено 259 операций.

Работали шесть бригад, в составе которых были врачи – травматологи, хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры и другие специалисты. Учитывая массовость поступления пациентов, отлично показала себя система и медицинской сортировки. Таким образом, удалось избежать хаоса и паники в работе сотрудников.

Поступившие с тяжелыми ранениями в неотложном порядке отправлялись на оперативное лечение в операционный блок, средней тяжести пациенты были госпитализированы в отделения, поступающих с легкими ранениями осматривали, перевязывали и отправляли на амбулаторное лечение домой.

«Несмотря на чрезвычайно опасное положение, сотрудники больницы проявили настоящий героизм и истинный патриотизм, бесстрашно продолжали выполнять свой профессиональный долг», - подчеркнул Б. Сагинтаев, сообщив, что все 430 работников ГБСНП, которые работали во время ЧП, поощрены материально.

С целью дальнейшего развития материально-технической базы больницы аким города поручил управлению общественного здоровья подготовить заявку на приобретение необходимого медицинского оборудования и карет скорой помощи. В рамках трехлетней программы модернизации учреждений здравоохранения также необходимо предусмотреть замену лифтов на специализированные медицинские.

Сегодня деятельность больницы направлена на оказание высококвалифицированной экстренной и плановой медицинской помощи жителям Алматы и всего Казахстана. Стационар рассчитан на 320 мест. В больнице базируются кафедры ведущих медицинских вузов.

В 2021 году клиника работала в течение пяти месяцев как инфекционный стационар первого эшелона, принимая пациентов с COVID-19 тяжелой и крайне тяжелой степени. Всего пролечены 3789 пациентов с КВИ.

Больница обеспечена централизованной кислородной станцией. Построены быстровозводимые модульные комплексы по обеззараживанию медицинских отходов класса «Б» и «В».

На сегодняшний день больница на 100% обеспечена медицинскими газами, и в каждой палате установлены консоли для кислорода. Для предупреждения распространения внутрибольничных инфекций в ГБСНП работает приточно-вытяжная вентиляция отдельно на каждом этаже.