Проволоку из глаза длиной 3 см удалили мужчине в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи в Алматы удалили мужчине проволоку из глаза длиной 3 см, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центральной городской клинической больницы.

В Центральную городскую клиническую больницу обратился мужчина с проникающим внутриглазным инородным телом - проволокой.

Инцидент произошел во время работы, по неосторожности. Диагноз: проникающая рана глазного яблока от металлического предмета (проволочный трос).

Офтальмохирург, магистр медицинских наук Медет Алтынбек провёл экстренно операцию, которая длилась более 1 часа под общим наркозом. Проволока в виде спирали была успешно извлечена, длина ее составила 3 см. Было проведено восстановление передней камеры, восстановление радужной оболочки и ушивание проникающего ранения, с сохранением зрительных функций глаза.

«В таких случаях если вовремя не оказать помощь, то это грозит массивным кровоизлиянием глаза и полной потерей зрения. То есть, последствия были бы плачевными. Операция прошла успешно. Пациент госпитализирован в офтальмологическое отделение, для дальнейшей реабилитации послеоперационного периода», - сказал врач.

Напомним, что в Центральной городской клинической больнице проводятся сложные высокотехнологические плановые и экстренные офтальмологические операции в рамках ГОБМП и ОСМС. Только с начала года проведено порядка 130 операций.