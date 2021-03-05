РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:16, 05 Март 2021 | GMT +6

    Проволоку из глаза длиной 3 см удалили мужчине в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи в Алматы удалили мужчине проволоку из глаза длиной 3 см, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центральной городской клинической больницы.

    В Центральную городскую клиническую больницу обратился мужчина с проникающим внутриглазным инородным телом - проволокой.

    Инцидент произошел во время работы, по неосторожности. Диагноз: проникающая рана глазного яблока от металлического предмета (проволочный трос).

    Офтальмохирург, магистр медицинских наук Медет Алтынбек провёл экстренно операцию, которая длилась более 1 часа под общим наркозом. Проволока в виде спирали была успешно извлечена, длина ее составила 3 см. Было проведено восстановление передней камеры, восстановление радужной оболочки и ушивание проникающего ранения, с сохранением зрительных функций глаза.

    «В таких случаях если вовремя не оказать помощь, то это грозит массивным кровоизлиянием глаза и полной потерей зрения. То есть, последствия были бы плачевными. Операция прошла успешно. Пациент госпитализирован в офтальмологическое отделение, для дальнейшей реабилитации послеоперационного периода», - сказал врач.

    Напомним, что в Центральной городской клинической больнице проводятся сложные высокотехнологические плановые и экстренные офтальмологические операции в рамках ГОБМП и ОСМС. Только с начала года проведено порядка 130 операций.


    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!