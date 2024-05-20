Провокаторы стремились осложнить отношения Кыргызстана с Пакистаном и Индией - политолог

Директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо», член Совета по вопросам миграции при спикере Жогорку Кенеша КР, кыргызский политолог Игорь Шестаков прокомментировал корреспонденту агентства Kazinform инцидент, произошедший в Бишкеке в ночь 18 мая.

- Уже раньше возникали подобные процессы локального характера, когда на бытовой почве были стычки между студентами из Азии, Индии и Пакистана с нашими гражданами. Безусловно, это не носило масштабный характер. Здесь я полностью согласен с главой ГКНБ КР Камчыбеком Ташиевым, который, комментируя беспорядки, заявил о работе провокаторов и организаторов, заинтересованных в таком развитии событий, - сказал он.

По его мнению, прошедшие события являются определенным тестом правоохранительных органов КР на способность локализовать инцидент, набирающий масштаб, и предотвратить беспорядки.

- Кроме того, есть внешнеполитический акцент. У организаторов беспорядков были политические мотивы, чтобы показать, как власть слабо справляется с охраной иностранных граждан, и соответственно на внешнеполитическом уровне осложнить отношения КР с Индией и Пакистаном, с которыми складывается достаточно эффективное сотрудничество. Понятно, что будет проведено расследование и пока можно делать предварительные выводы, но в любом случае это тревожный звонок для властей Кыргызстана. Думаю, что сейчас соответствующие силовые структуры будут пристальнее мониторить все процессы, включая социальные сети, - отметил политолог.

Касаясь ситуации с иностранными студентами, эксперт выразил мнение о том, что необходимо упорядочить их пребывание в Кыргызстане.

- В КР классические вузы занимались приемом и обучением иностранных студентов, их регистрацией и другими вопросами. Но за последние годы в стране возникла тенденция на открытие частных вузов. Бизнесмены, которые далеки от процессов образования, начали открывать свои университеты. Прежде всего речь идет о медицинских вузах, которые наиболее востребованы у студентов из азиатского и ближневосточного регионов. Мне кажется, государству в лице министерства образования совместно с силовыми структурами необходимо обратить внимание на эти университеты, дополнительно проверить новообразовавшиеся вузы. Здесь речь идет о безопасности страны, - отметил он.

Продолжая тему безопасности, эксперт подчеркнул, что изначальная появившаяся информация касалась не студентов, а трудовых мигрантов, граждан из Египта, которые были причастны к стычке с местными парнями, что впоследствии привело к масштабному развитию событий.

- За последние два года в Кыргызстане увеличилось число трудовых мигрантов из Бангладеш, Пакистана, Египта и других стран Ближнего Востока. В феврале т.г. на площадке «Ой-Ордо» при обсуждении вопросов безопасности, эксперты отмечали, что существует тревожная тенденция. Миграционные потоки достаточно слабо контролируются, а кыргызские бизнесмены привлекают вместе с трудовыми мигрантами других людей, связанных с радикальными течениями, вследствие чего возможны различны эксцессы и инциденты. К сожалению, предупреждение экспертов каким-то образом отразилось в реальной действительности, - сказал он.

По официальным данным, в Кыргызстане работают 25 тысяч иностранцев из этих стран, но сколько нелегалов сказать сложно.

- На самом деле всегда очень сложно сосчитать нелегалов, тем более при наличии упрощенной системы выдачи виз в КР. Я думаю, что соответствующие государственные структуры должны взять под контроль трудовую миграцию. Это важно для безопасности. Такой исторический опыт есть. К примеру, в свое время Ливия тоже привезла в страну много мигрантов, М.Каддафи их поощрял, но мы теперь видим, что и страны нет, потому что трудовые мигранты Ближнего Востока и Африки приняли активное участие в свержении режима М.Каддафи. В событиях московского «Крокус-Сити Холла» тоже был задействован миграционный аспект. Думаю, тему миграционной повестки, затрагивающую напрямую вопросы безопасности, стоит обсудить и в рамках заседания Совета глав МИД ШОС в Астане, - считает политолог.

По мнению И.Шестакова, отток иностранных студентов из Кыргызстана будет зависеть от дальнейшего развития событий.

- Если подобных инцидентов не будет происходить в будущем, то иностранцы продолжат учебу в КР. Тем более, власти страны в лице главы ГКНБ КР и вице-премьера Кабмина заверяют, что их безопасность будет обеспечена. Еще раз хочу сказать это очень тревожный звонок, - подчеркнул эксперт.