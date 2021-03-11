Проводника поезда сообщением «Семей-Нур-Султан» наказали за срыв стоп-крана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 марта текущего года на станции Туркестан была применена остановка пассажирского поезда сообщением «Актобе – Алматы» из за срыва стоп-крана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

В ходе проверки транспортными полицейскими была установлена 37-летняя пассажирка вышеуказанного поезда, которая на станции Туркестан при отправлении поезда сорвала стоп-кран, чтобы успеть занести свои вещи при посадке в вагон. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По его словам незапланированная стоянка поезда составила 5 минут.

По данному факту в отношении женщины был составлен административный протокол по ч.1 ст.560 КоАП РК (Незаконный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, незаконная без надобности остановка поезда) и наложен штраф в размере 5 МРП.

«В тот же день аналогичный случай произошел на станции Павлодар, где во время отправления пассажирского поезда сообщением «Семей – Нур-Султан» проводником одного из вагонов данного поезда был сорван стоп-кран, так как в поезде находилась провожающая, которая не успела выйти с вагона. В отношении проводника назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 МРП», - отметил К.Кобландин.

«С начала т.г. было зарегистрировано 349 фактов экстренного торможения, из них по причине нахождения людей - 91, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 251. Также зарегистрировано 7 случаев срывов стоп-крана», - резюмировал полковник полиции.

«Использовать стоп-кран можно только в исключительных ситуациях, то есть при возникновении неисправности в вагоне, угрожающей жизни пассажиров или безопасности движения, при обнаружении пожара, за исключением случаев, когда поезд находится на мосту или под мостом и в других места, не допускающих эвакуации пассажиров», - добавил он.