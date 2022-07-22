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Проводить связь через опоры электропередач будут в Казахстане
22 Июля 2022 16:10

Проводить связь через опоры электропередач будут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется воздушная прокладка оптико-волоконных сетей связи на опорах энергетической инфраструктуры. Уже составляются планы первых проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный вопрос мы отрабатывали с Министерством энергетики, операторами энергетической инфраструктуры. Пока речь идет только о магистральных каналах. Прежде, чем дать разрешение на использование энергетической инфраструктуры для оптиковолокна, будет проведена техническая оценка ее состояния. На негодную инфраструктуру, которая еле тянет собственные энергетические каналы, дополнительная нагрузка даваться не будет», - заверила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, оценка всей системы энергетической инфраструктуры проводиться не будет. Осуществлять обследование технического состояния и выдавать разрешение на использование опор будут после заявления оператора связи.

«Сегодня действительно есть вопросы по состоянию нашей энергетической инфраструктуры, но пока речь идет только о той, которая эта нагрузку сможет потянуть. Дополнительно на уровне Министерства энергетики есть отраслевые правила и требования к состоянию инфраструктуры, которая будет предоставляться для операторов связи», - добавила Е.Смышляева.

По мнению депутата, с введением этой нормы в законодательство РК отдаленные села получат доступ к интернету, так как электрическая сеть в стране развита и доходит до отдаленных населенных пунктов.

Ранее сообщалось , в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергетического оборудования и активов. В частности, генерирующее оборудование в среднем изношено на 65%, электрических сетей - 83%, тепловых сетей - 80%.



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Автор:
Корреспондент

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