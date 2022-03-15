Проводить ревизию использования акиматами целевых трансфертов предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Сената Ольга Перепечина предложила усилить контроль использования трансфертов акиматами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, для обеспечения прозрачности межбюджетных отношений необходимо:

- провести автоматизацию процедур планирования целевых трансфертов, трансфертов общего характера;

- определить механизм взаимодействия между центральными и местными исполнительными органами по вопросам формирования исходных данных (показателей, целевых текущих затрат) при определении ТОХ;

- ввести в практику проведение ревизии использования целевых трансфертов из республиканского бюджета, переданных в базу расходов местных бюджетов;

- усилить ответственность местных и центральных исполнительных органов по мониторингу и контролю за использованием субвенций из республиканского бюджета.

«По объемам трансфертов общего характера, которые утверждены на три года, срок в этом году заканчивается. Сегодня мы вместе с вами приступаем к новому трехлетнему периоду и в скором времени будем работать над принятием Закона «Об объемах трансфертов общего характера» на 2023 – 2025 годы. Поэтому Правительству уже сегодня необходимо начать работу по проработке имеющихся проблемных вопросов до определения трансфертов общего характера на предстоящий период», - заключила О. Перепечина.