Проводить открытые международные конкурсы для крупных инвестпроектов предложил Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проводить открытые международные конкурсы для реализации крупных инвестиционных проектов предложил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Не секрет, что стоимость инвестиционных проектов квазигосударственного сектора завышена, в процессе строительства цена снова вырастает. Сегодня фонд «Самрук-Казына» реализует 12 крупных проектов. Это проекты, касающиеся энергообеспечения, добычи газа, строительства железнодорожной инфраструктуры. Общая стоимость работ -3,4 трлн тенге», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РК подчеркнул, что данные объекты необходимы населению.
«Однако возникает много вопросов относительно стоимости проектов и выбора подрядчиков без конкурса. Например, проект завода по опреснению воды в Кендерли стоит в три раза дороже аналогичных проектов за рубежом. Не слишком ли много средств выделяется на модернизацию Экибастузской ГРЭС и энергетического узла в Алматы? Таких примеров немало. Поэтому для реализации таких проектов целесообразно провести открытый международный конкурс. Это должно стать нормальной практикой», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
- В Алматинской области начата работа по возмещению ущерба, нанесенного 147-ми субъектам МСБ
- Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
- Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты
- Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК
- Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
- Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана