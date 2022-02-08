+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проводить открытые международные конкурсы для крупных инвестпроектов предложил Президент РК

8 Февраля 2022 14:45
Поделиться:
Проводить открытые международные конкурсы для крупных инвестпроектов предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проводить открытые международные конкурсы для реализации крупных инвестиционных проектов предложил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК

«Не секрет, что стоимость инвестиционных проектов квазигосударственного сектора завышена, в процессе строительства цена снова вырастает. Сегодня фонд «Самрук-Казына» реализует 12 крупных проектов. Это проекты, касающиеся энергообеспечения, добычи газа, строительства железнодорожной инфраструктуры. Общая стоимость работ -3,4 трлн тенге», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК подчеркнул, что данные объекты необходимы населению.

«Однако возникает много вопросов относительно стоимости проектов и выбора подрядчиков без конкурса. Например, проект завода по опреснению воды в Кендерли стоит в три раза дороже аналогичных проектов за рубежом. Не слишком ли много средств выделяется на модернизацию Экибастузской ГРЭС и энергетического узла в Алматы? Таких примеров немало. Поэтому для реализации таких проектов целесообразно провести открытый международный конкурс. Это должно стать нормальной практикой», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Инвестпроекты   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Проект нового Водного кодекса поручил разработать Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев: Акимы постоянно обивают пороги министерств, выпрашивая трансферты
Единый пул инвестпроектов поручил определить Президент РК
Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
Популярное
1 Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
2 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
3 В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
4 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
5 Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
6 Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Читайте также
Решительной реформы бюджетного планирования не произошло - Президент РК
Касым-Жомарт Токаев: Каждый потраченный тенге должен давать социально-экономическую отдачу
Президент РК подписал изменения в некоторые конституционные законы
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения государственной границы Казахстана
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Главную задачу Правительства назвал Касым-Жомарт Токаев
Ставки по утильсбору будут уменьшены – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив