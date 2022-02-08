Проводить открытые международные конкурсы для крупных инвестпроектов предложил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проводить открытые международные конкурсы для реализации крупных инвестиционных проектов предложил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не секрет, что стоимость инвестиционных проектов квазигосударственного сектора завышена, в процессе строительства цена снова вырастает. Сегодня фонд «Самрук-Казына» реализует 12 крупных проектов. Это проекты, касающиеся энергообеспечения, добычи газа, строительства железнодорожной инфраструктуры. Общая стоимость работ -3,4 трлн тенге», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК подчеркнул, что данные объекты необходимы населению.

«Однако возникает много вопросов относительно стоимости проектов и выбора подрядчиков без конкурса. Например, проект завода по опреснению воды в Кендерли стоит в три раза дороже аналогичных проектов за рубежом. Не слишком ли много средств выделяется на модернизацию Экибастузской ГРЭС и энергетического узла в Алматы? Таких примеров немало. Поэтому для реализации таких проектов целесообразно провести открытый международный конкурс. Это должно стать нормальной практикой», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.