Проводит ли Нацбанк РК интервенции по продаже иностранной валюты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С апреля текущего года Национальный банк РК не проводит интервенции по продаже иностранной валюты. Об этом сообщил на брифинге глава финрегулятора Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принятые меры позволили добиться баланса на валютном рынке. С апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты, а в августе не проводил продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет», - сказал Галымжан Пирматов.

Трансферты обеспечивались, по его словам, за счет тенговых поступлений в Национальный фонд.

«Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от прогнозной траектории инфляции, а также баланса рисков во внешней и внутренней среде», - пояснил Г. Пирматов.

Глава Нацбанка также напомнил, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 24 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%.