Проводит ли Нацбанк РК интервенции по продаже иностранной валюты
«Принятые меры позволили добиться баланса на валютном рынке. С апреля текущего года Национальный банк не проводит интервенции по продаже иностранной валюты, а в августе не проводил продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет», - сказал Галымжан Пирматов.
Трансферты обеспечивались, по его словам, за счет тенговых поступлений в Национальный фонд.
«Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от прогнозной траектории инфляции, а также баланса рисков во внешней и внутренней среде», - пояснил Г. Пирматов.
Глава Нацбанка также напомнил, что следующее решение по базовой ставке будет объявлено 24 октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%.