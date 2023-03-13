АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проводимые в Казахстане реформы активно обсуждаются не только в стране, но и за рубежом. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания с участием Премьер-Министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Глава государства отметил, что в стране проводится всесторонняя политическая модернизация.

«Ее основные направления были определены в Послании, обнародованном в марте прошлого года. Страна вступила в новый этап своего развития. За год реализованы масштабные реформы. Проведено несколько этапов политических преобразований для того, чтобы привести систему власти в соответствие с новыми требованиями. С целью обсуждения важных вопросов учрежден Национальный курултай. Предложены новые идеологические принципы, направленные на укрепление основ государственности и единства народа. Мы начали по-новому праздновать Наурыз мейрамы. Историческим шагом стало возрождение Дня Республики», – подчеркнул Глава государства

По его словам, проводимые в Казахстане реформы активно обсуждаются не только в стране, но и за рубежом.

«У нас есть ясные и конкретные планы на будущее. Завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в Мажилис и маслихаты. Таким образом, органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача – выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация. Сейчас не время успокаиваться на достигнутом, нужно энергично продолжать работу», – сказал Касым-Жомарт Токаев.