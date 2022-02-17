Проводимую кадровую политику прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых им кадровых перестановках, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Кадровые перестановки – это естественный и непрерывный процесс. Никакая должность не дается навечно. Людям, которые не будут отвечать новым требованиям, придется освободить свои кресла. Их места займут новые кадры. Я не ставлю цель - сменить всех акимов. Будет проведен всесторонний анализ их работы. Основное требование – это повышение благосостояния граждан. Поэтому при необходимости буду принимать соответствующие кадровые решения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Qazaqstan.
Президент заверил, что изменения будут.
«В своем Послании народу Казахстана в 2020 году я впервые заявил о выборах сельских акимов. И эти выборы уже проведены. В прошлогоднем Послании я объявил, что следующим шагом станут выборы акимов районов. Мы проведем их в 2024 году. Возможно, в качестве пилотного проекта мы сможем приступить к этой работе уже со следующего года», - заключил Глава государства.
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