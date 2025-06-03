Проводимый политический курс имеет весомую общественную поддержку - Ерлан Карин
В своем выступлении Ерлан Карин отметил:
— Все реализованные и будущие реформы ориентированы на укрепление нашей государственности, на рост благосостояния всех граждан. Поэтому проводимый политический курс имеет весомую общественную поддержку. По данным опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований, в Казахстане 73,3% граждан, а по данным Института общественной политики 79,5% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении. Это говорит о высоком уровне консолидации государства и общества в Казахстане.
Ранее под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.