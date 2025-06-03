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    14:42, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Проводимый политический курс имеет весомую общественную поддержку - Ерлан Карин

    Государственный советник Ерлан Карин принял участие в открытии V Форума аналитических центров «Центральная Азия – Китай: новые горизонты регионального партнерства», передает агентство Kazinform. 

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    В своем выступлении Ерлан Карин отметил:

    — Все реализованные и будущие реформы ориентированы на укрепление нашей государственности, на рост благосостояния всех граждан. Поэтому проводимый политический курс имеет весомую общественную поддержку. По данным опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований, в Казахстане 73,3% граждан, а по данным Института общественной политики 79,5% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении. Это говорит о высоком уровне консолидации государства и общества в Казахстане.

    Ранее под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград.

    Теги:
    Китай Ерлан Карин Центральная Азия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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