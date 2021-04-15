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    20:15, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Проводим работу по возврату земельных участков для создания новых рекреаций – аким Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о проводимой работе по возврату земель для создания новых рекреаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом аким рассказал во время презентации развития Алматы в 2021 году.

    Так, в этом году начнется строительство новых 9 парковых зон. Учитывая, что существует проблема в отсутствии земель, проводится работа по возврату 8 земельных участков для создания новых рекреаций. Также вернули 2 участка в квадрате улиц Курмангазы, Абылай хана, Шевченко, Панфилова для организации парковых зон. Вместе с тем для озеленения города и сохранения природного ландшафта переданы 120 га (31%), это позволит создавать комфортную среду для горожан.

    Напомним, всего возвращено в актив города 383 га земли из фонда проблемных кредитов. Из них 203 га - под социальные объекты (детские сады, школы, дворцы школьников, поликлиники, метрополитен, автовокзал, социальное жилье), 60 га - для инфраструктуры. Приостановлено строительство в центре города для дальнейшего формирования общественных пространств. После анализа исторического центра определены 36 участков, по которым приняты конкретные решения. Все эти участки были оформлены еще до 2014 года.


    Теги:
    Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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