Провод от троллейбусной сети упал на автомобиль в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошел обрыв троллейбусного провода, в результате которого был поврежден автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео инцидента распространялось в мессенджерах. На кадрах видно, как оборванный провод повредил переднее крыло движущегося автомобиля. Также сообщалось, что одного человека ударило током, но в акимате города эту информацию опровергли.
«В 19:50 часов поступила заявка о том, что по улице Желтоксан от улицы Гоголя до проспекта Райымбека в северном направлении произошел обрыв контактного провода. На месте работает ремонтная бригада. Информация о том, что кого-то ударило током не соответствует действительности. Провод упал на машину, но пострадавших нет», - уточнили в управлении городской мобильности.
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