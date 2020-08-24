Провизорные госпитали в 8 районах Туркестанской области выписали последних пациентов с пневмонией

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В провизорных госпиталях Сузакского, Толебийского, Байдибекского, Сайрамского, Ордабасинского, Шардаринского, Мактааральского районов и города Ленгера выписали последних пациентов, болевших пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В настоящее время койки в этих лечебных учреждениях пустуют. Кроме того, в областной детской больнице, кожно-венерологическом центре и родильных домах, где были открыты дополнительные провизорные госпитали в связи с вспышкой эпидемии, нет больных с диагнозом пневмония.

По данным областного управления общественного здравоохранения, более 70% общеинфекционных и провизорных койко-мест пустуют. В частности, из 225 мест в инфекционных стационарах 152 свободны. Что же касается провизорных госпиталей, то и здесь из 1000 койко-мест заняты лишь 129. Тем не менее в больницах готовы в любой момент принять пациентов.

Стоит отметить, по состоянию на 24 августа 2020 года в области зарегистрировано 3 255 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2954 человека выписаны. Ежедневный прирост составляет 0,3%. В настоящее время в регионе отмечается тенденция к снижению заболеваемости.