Провез на капоте полицейского и протаранил авто водитель в Туркестанской области

САЙРАМСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Участковый инспектор полиции, рискуя жизнью, остановил автомашину нарушителя ПДД в Туркестанской области, передает МИА «Казинофрм» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

На одной из улиц поселка Аксукент во время ночного патрулирования сотрудники полиции местной полицейской службы Сайрамского районного управления полиции заметили автомашину «ВАЗ», вызвавшую подозрение у стражей порядка. Полицейские указали водителю остановиться, но он не подчинился законным требованиям и попытался скрыться. В этот момент участковый инспектор Даурен Байхарашев перегородил дорогу нарушителю. Однако водитель, не подчиняясь, продолжил движение и наехал на полицейского. Но Даурен успел прыгнуть на капот автомашины.

Пытаясь сбросить майора Байхарашева, нарушитель на большой скорости протащил его по улицам поселка. Благодаря своему профессионализму и физической подготовке, полицейскому тем не менее удалось удержаться. В погоню за водителем бросились коллеги участкового инспектора и стали преследовать нарушителя. Также содействие в его задержании оказал неравнодушный водитель «Audi», который выполняя свой гражданский долг, попытался остановить автомашину.

Несмотря на это, водитель «ВАЗ», не сбавляя скорости, протаранил машину сельчанина. Затем продолжая тащить на капоте полицейского, он выехал в направлении трассы Алматы - Термез, где, не доезжая до соседнего села Карабулак, бросил автомашину и скрылся. Участковому инспектору полиции Даурену Байхарашеву оказали первую медицинскую помощь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП задержали сбежавшего водителя. Им оказался житель Сайрамского района, который полностью признался в содеянном. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РК. Назначены экспертизы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Участковый инспектор полиции МПС Сайрамского РУП майор полиции Даурен Байхарашев пошел на поправку и продолжает нести службу.