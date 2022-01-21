Провести ревизию всех месторождений поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать вторичный рынок покупки и продаж стрессовых активов поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительству предстоит провести ревизию всех месторождений. Если месторождение взято, что называется «впрок» – следует изымать его и передать тому, кто готов там работать», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса.

Глава государства отметил необходимость вовлечения в экономический оборот стрессовых активов.

«В целом, если говорить о неработающих активах, их вовлечения в экономический оборот , то нужно серьезно подойти к вопросу стрессовых активов. Считаю возможным расширить круг субъектов юридически уполномоченных на покупку таких замороженных активов у банков. Агентству финрегулирования совместно с Правительством следует создать цифровую платформу, инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продаж стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые для их приобретения», - добавил Президент.