Провести ревизию всех месторождений поручил Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать вторичный рынок покупки и продаж стрессовых активов поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Правительству предстоит провести ревизию всех месторождений. Если месторождение взято, что называется «впрок» – следует изымать его и передать тому, кто готов там работать», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса.
Глава государства отметил необходимость вовлечения в экономический оборот стрессовых активов.
«В целом, если говорить о неработающих активах, их вовлечения в экономический оборот , то нужно серьезно подойти к вопросу стрессовых активов. Считаю возможным расширить круг субъектов юридически уполномоченных на покупку таких замороженных активов у банков. Агентству финрегулирования совместно с Правительством следует создать цифровую платформу, инфраструктуру, сформировать вторичный рынок покупки и продаж стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые для их приобретения», - добавил Президент.
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