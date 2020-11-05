Провести ревизию сельхозугодий поручил районным акимам Бердибек Сапарбаев
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Месяц сроку дал глава региона Бердибек Сапарбаев районным акимам на ревизию сельскохозяйственных угодий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на заседании акимата области под председательством Бердибека Сапарбаева обсуждали вопросы эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, а также ход выполнения поручения по возврату в оборот неиспользуемых площадей. Такая задача была поставлена перед профильными управлениями и районными акиматами еще в начале года.
Как следует из докладов, с которыми выступили представители управления земельных отношений и земельной инспекции, к настоящему времени в государственную собственность при плане 70 тысяч гектаров возвращено 72155 гектаров земель, в том числе посевных - 5390 и пастбищных – 66765 гектаров. Успешно справились с поручением в Мойынкумском районе, большие площади неосвоенных земель выявлены также в Шуском, Сарысуском, Кордайском и Рыскуловском районах. В то же время значительное отставание в этом деле допускают в Байзакском, Жуалынском, Меркенском, Жамбылском и Таласском районах.
Выявление и возврат в оборот неиспользованных земель является одной из функций местных акиматов. Однако, как показывает практика, не все из них проявляют в этом вопросе должную заинтересованность и государственный подход.
По сообщению руководителя управления земельной инспекции Абилхаира Тамабека, отдельные акиматы скрывают реальные цифры по объемам неиспользуемых сельхозугодий и предоставляют в управление недостоверные сведения. К примеру, акимат Кордайского района сообщил о том, что имеются 15,5 тысячи гектаров неиспользуемых пастбищ, а при обследовании инспекция выявила их 99 тысяч гектаров. Подобные несоответствия установлены также в сведениях, представленных акиматами Сарысуского, Рыскуловского и Шуского районов.
В целом по области земельной инспекцией выявлено около 400 тысяч гектаров неиспользуемых пастбищ, в то время как местные акиматы заявляли о 107 тысячах гектаров. Контроллеры нашли также немало бесхозных земель. К примеру, в Меркенском районе выявлено 1 247 гектаров, в Таласском районе – 1 193, в Кордайском районе – 559 гектаров таких земель. Документация по ним передана в Госкорпорацию «Правительство для граждан» для дальнейших процедурных действий в рамках законодательства.
Заседание проходило в формате онлайн-связи с районами. Отстающим акимам пришлось держать ответ перед главой региона. Они пообещали наверстать упущенное и добиться до конца года выполнения задания.
Бердибек Сапарбаев потребовал от акимов районов провести полную объективную ревизию имеющихся в наличии сельскохозяйственных угодий и отвел на эту работу минимальный срок – один месяц.
«Земля должна быть в обороте, ее надо использовать по-хозяйски, чтобы от нее была весомая отдача. Надо расширять посевные площади, работать над севооборотом. Мы должны сполна обеспечить регион собственной продукцией. Продовольственная безопасность сегодня является одной из важных государственных задач», - подчеркнул глава региона.
Бердибек Сапарбаев также напомнил о том, что надо продолжить работу по объединению мелких крестьянских хозяйств в агрохолдинги. В каждом районе должно быть по два-три таких агрообъединения, обеспеченных современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Уже сегодня надо позаботиться об урожае будущего года и запастись семенами высокого качества. Многое зависит и от умелого применения техники, удобрений, хозяйского использования водных ресурсов, в том числе водосберегающих технологий.
Вопросы эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения находятся на постоянном контроле руководства области, отмечает пресс-служба акима Жамбылской области.
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