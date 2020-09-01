Провести прямые выборы акимов аулов предложил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Опросы общественного мнения показывают, что есть заинтересованность во введении выборности акимов аулов. Нужно всесторонне обдумать этот вопрос. Нужно знать, как будет работать эта система, но и оставлять на потом решение этого вопроса нельзя. В следующем году подходит к концу срок полномочий акимов нескольких сельских округов. Думаю, можно провести прямые выборы акимов аулов», - заявил Президент РК.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о расширении функции маслихатов.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.