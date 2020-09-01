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Провести прямые выборы акимов аулов предложил Глава государства
1 Сентября 2020 12:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Опросы общественного мнения показывают, что есть заинтересованность во введении выборности акимов аулов. Нужно всесторонне обдумать этот вопрос. Нужно знать, как будет работать эта система, но и оставлять на потом решение этого вопроса нельзя. В следующем году подходит к концу срок полномочий акимов нескольких сельских округов. Думаю, можно провести прямые выборы акимов аулов», - заявил Президент РК.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о расширении функции маслихатов.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.
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