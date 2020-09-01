+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 25 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Провести прямые выборы акимов аулов предложил Глава государства

1 Сентября 2020 12:57
Поделиться:
Провести прямые выборы акимов аулов предложил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Прокурорский надзор носит запоздалый характер – Глава государства
Субсидировать затраты на аренду жилья очередникам поручил Касым-Жомарт Токаев Президент назвал 7 основных принципов нового экономического курса Каждая задача в Послании Президента требует максимальных усилий - депутат

«Опросы общественного мнения показывают, что есть заинтересованность во введении выборности акимов аулов. Нужно всесторонне обдумать этот вопрос. Нужно знать, как будет работать эта система, но и оставлять на потом решение этого вопроса нельзя. В следующем году подходит к концу срок полномочий акимов нескольких сельских округов. Думаю, можно провести прямые выборы акимов аулов», - заявил Президент РК.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о расширении функции маслихатов.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Акорда   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив